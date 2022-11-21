Его растрогало выступление одного из участников.

Тренер украинского вокального шоу "Голос країни-12" Алексей Потапенко не смог сдержать своих эмоций в финале проекта, когда увидел выступление участника Василия Палюха.

Конкурсант чувственно исполнил песню "Зорепадом летять роки". Потап отметил, что это было невероятное выступление, исцеляющее души всех украинцев.

"Что здесь скажешь, я расплакался. Только песня нас вылечит. Я знаю, сколько ты делаешь для Украины, но самое главное, что ты здесь и ты лечишь наши души и сердца. Спасибо тебе за это", - сказал тренер.

"Голос країни-12": кто победил

Вчера, 20 ноября, состоялся финал проекта. Победительницей шоу стала фольклористка Мария Квитка из команды "Второго шанса".

В прямом эфире она исполнила две песни "Птах" и "Реве та стогне". Зрители с заворожением смотрели ее выступление.

За победу в шоу Квитка получит суперприз от народного тренера и мецената Андрея Мацолы, а также ей подарят запись песни, ротацию и клип.

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