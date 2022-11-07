Артист даже спел в дуэте с одной из конкурсанток.

Бывший муж тренера шоу "Голос країни-12" Нади Дорофеевой, певец Владимир Дантес, внезапно появился на сцене вокального шоу. В эпизоде, снятом еще до 24 февраля, Наталья Николаенко из команды Дорофеевой исполнила кавер на песню Дантеса "Саша".

За кулисами в этот момент стоял автор композиции. После завершения номера он вышел на сцену, поблагодарил Наталью за своеобразное исполнение его хита и подарил ей шикарный букет цветов.

Затем Дорофеева предложила им вместе исполнить отрывок из композиции "Саша". Судя по бурным овациям зала, публике такая коллаборация очень понравилась.

Наде Дорофеевой понравилась энергия и идентичность Натальи Николаенко на сцене, поэтому она позволила ей занять свободное кресло. Советник Нади Артем Пивоваров заметил, что ему также понравился стиль артистки, однако он считает, что она выбрала не ту песню. Чтобы доказать свой профессионализм, девушка исполнила отрывок композиции, которую написала сама.

Напомним, дочь Меладзе чувственно спела с Вакарчуком "На небі".

Также УНИАН писал, что на шоу "Холостяк" разгорелся скандал. Одна из участниц обвинила редакторов, психологов и самого холостяка в том, что они манипулируют и показывают только то, что им выгодно.

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