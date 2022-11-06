Лия рассказала, что подготовиться к выступлению ей помог отец Константин Меладзе.

Дочь известного композитора Константина Меладзе стала участницей вокального проекта "Голос країни-12". На "Нокаутах" она чувственно исполнила песню группы "Океан Эльзы" - "На небі".

Девушка призналась, что просила своего отца помочь ей с аранжировкой:

"На самом деле, я сказала папе, что хочу, чтобы песня была такой, будто я сижу на облаке".

В результате тренерам проекта, в том числе наставнице Лии - Наде Дорофеевой - очень понравилось ее выступление. После того как дочь Меладзе исполнила песню, судьи попросили исполнителя этого хита Святослава Вакарчука спеть с девушкой. Он с радостью согласился, и стоит отметить, что у них получился потрясающий дуэт.

Напомним, выступление Лии Меладзе на этапе "Вокальных боев" вырезали из эфира. Известно, что программа снималась еще до 24 февраля, поэтому участники могли исполнять песни на русском языке. Но после полномасштабного российского вторжения создатели проекта решили украинизировать ее, избавившись от русских песен.

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