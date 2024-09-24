Чтобы урожай лука был богатым и здоровым, важно учесть, что росло на грядке ранее.

Наступает сезон посадки озимых культур. От правильного выбора участка для посадки зависит, какой урожай получит дачник в следующем году. Перед тем, как сажать озимый лук, нужно учитывать предшественников на грядке. Мы расскажем, после чего сажать лук под зиму, чтобы луковицы хорошо прижились и выросли крупными.

После чего можно сажать лук под зиму

Хорошие предшественники для озимого лука - это сидераты, такие как рапс, горчица, горох, вика, люцерна, фасоль и чечевица. Почва после них становится рыхлой, питательной и богатой азотом. Это именно то, что нужно луку.

Картофель - неплохой предшественник для лука, но при одном важном условии. Сажать озимый лук после картошки можно только если последняя ничем не болела. У этих культур есть общие вредители.

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Хороший урожай лук дает после всех видов капусты - цветной, белокочанной, пекинской и различных салатов. Можно сажать лук под зиму на участке, где выращивались огурцы и томаты.

Неплохо приживается лук там, где ранее росли зерновые. В такой почве остается достаточно микроэлементов для успешной зимовки.

После чего нельзя сажать лук

Запомните, что озимый лук (как и чеснок) нельзя выращивать на одном месте два года подряд. Это приводит к обеднению почвы. Также резко возрастает риск заражения саженцев луковой мухой и корневым клещом. После выращивания лука или чеснока подождите хотя бы 2 года, чтобы снова посадить эти культуры.

Не стоит высаживать озимые луковицы на грядках, где ранее росли бахчевые культуры (арбуз и дыня). У них есть общие заболевания с луком.

Неудачным предшественниками озимого лука считаются свекла, морковь, сельдерей, редис, корневая петрушка. Эти корнеплоды высасывают из почвы много минералов, которых будет не хватать луковицам.

Ранее мы называли лучшие сорта озимого лука по отзывам дачников. Они дают хороший урожай в украинском климате и не боятся болезней.

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