Как посадить озимый лук, чтобы собрать большой урожай уже в начале лета - расскажет УНИАН.

Озимым называют лук, который сажают осенью и оставляют на зимовку в земле. Лук относится к тем культурам, которые хорошо переносят зиму в почве. Если посадить этот овощ сейчас, то собрать урожай можно будет в начале лета. Ранее мы также рассказывали, как сажать озимый чеснок.

Где посадить озимый лук

Озимый лук рекомендуется сажать на земле, где ранее росли зерновые, кабачки, кукуруза, горох, фасоль, помидоры, огурцы и капуста. Не стоит сажать озимый лук на участке после свеклы, моркови и редьки. На одном и том же месте лук можно выращивать не больше 2 лет подряд.

Когда сажать лук на зиму

В Украине озимый лук сажают с середины октября до начала ноября, примерно за месяц до начала постоянных морозов. Высаживают лук в безветренную и ясную погоду, когда грунт подсохнет. Нельзя сажать озимый лук во время или сразу после дождя, иначе он замерзнет и сгниет в почве.

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Как подготовить озимый лук к посадке

Для посадки купите специальные сорта лука, которые можно сажать на зиму. Хорошо подходят сорта "Центурион" и "Штутгард". Переберите посадочный материал от гнили. Если луковички различаются по размерам - рассортируйте их в одинаковые группы по размеру. Озимый лук замачивать не нужно - его сеют сухим.

Как подготовить участок для озимого лука

Сажать озимый лук рекомендуется на почве, где не образуется застой воды - на южных участках и возвышенностях. Лук предпочитает рыхлые и воздухопроницаемые почвы. За несколько дней до посадки землю рекомендуется прорыхлить и удобрить суперфосфатами или перегноем. А вот поливать землю перед посадкой не нужно.

Как посадить лук на зиму

Для посадки выкапывают борозды глубиной 5 см. Затем высаживают луковицы на расстоянии 6 см друг от друга. Борозды с луковицами присыпают сухой землей. После посадки лук не поливают.

До весны озимый лук не подкармливают, а поливают только в длительную засуху. После наступления морозов грядку с луком желательно посыпать опавшими листьями, еловыми ветками или опилками. Если зима бесснежная, то лук сверху надо накрыть агроволокном.

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