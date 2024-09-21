Эти сорта озимого лука показывают отличную урожайность.

В сентябре начинается посев лука под зиму, и чтобы овощи дали хороший урожай, важно подобрать правильный сорт. Если ошибиться в выборе, то саженцы даже не переживут зиму. А хорошая разновидность овоща не только легко перенесет морозы, но и обрадует высокой урожайностью.

Мы назвали лучшие сорта озимого лука для Украины, которые высоко оценены дачниками.

Лучшие сорта лука для посадки под зиму

Штуттгартер Ризен

Очень популярный немецкий сорт, который отличается высокой урожайностью. Луковицы крупные и очень ароматные, с повышенным содержанием витамина С. Этот сорт ценится за нетребовательность и устойчивость к болезням.

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Августа

Лучшие сорта озимого лука придуманы в Голландии, и это именно такой сорт. Дачники отмечают ранний и очень богатый урожай. Лук Августа не уходит в стрелку и переносит любые украинские морозы.

Вот как отзываются о нем дачники:

Хороший и урожайный сорт. Выращиваю уже несколько лет, еще ни разу не подвел.

Булат

Среднеспелый озимый лук с небольшими аккуратными луковицами. Имеет прекрасный товарный вид и долго хранится - до 1 года без холодильника. Устойчив к болезням. Огородники хвалят отличные вкусовые качества Булата.

Балстар F1

Ультраранний сорт, который легко переносит зиму и очень быстро наращивает массу с наступлением весны. Луковицы крупные и очень сочные, с длительным сроком хранения. Легко переносит транспортировку. Балстар можно сажать до конца сентября.

Радар

Очень урожайный и устойчивый к стрелкованию сорт с высокими оценками дачников. Выделяется высоким иммунитетом к болезням и стрессам. Не прихотливый к уходу.

Вот как о сорте Радар отзываются дачники:

Сажала в прошлом году осенью, собрала в июле - точно больше 45 кг с одного килограмма сеянки. Луковицы как кулаки, в меру сочные и острые.

Шекспир

Этот лук имеет красивый, товарный внешний вид, сочные и ароматные плоды, плотную кожуру. Ценится за высокую урожайность и почти 100%-ную всхожесть. Успешно выращивается на всей территории Украины и легко переносит морозы.

Дачники отмечают урожайность Шекспира:

Очень довольна этим сортом. Сажаю поздно осенью, чтобы земля была холодная. Весной собрала хороший урожай, лук не стрелкуется, устойчив к болезням, хорошо сохраняется.

Сеншуй Эллоу

Этот лук рекомендуется для участков, которые страдают от вредителей и болезней. Сорт отличается прекрасным иммунитетом и крупными плодами. Отлично подходит для маринования и приготовления салатов. Хорошо переносит длительные перевозки и долго хранится.

А если вы уже определились с сортом, то обязательно читайте нашу статью о том, как сажать озимый лук.

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