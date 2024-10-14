Садоводы рассказали о том, из каких ингредиентов должна состоять смесь для горшков, чтобы орхидеи чувствовали себя комфортно.

Не секрет, что любая малейшая ошибка может быстро привести к увяданию цветков орхидеи и отсутствию нового роста. Хотя уход за этими домашними растениями не всегда прост, легко подобрать правильную почвенную смесь, пишет Homes & Gardens.

Там сообщается, что орхидеи, будучи эпифитными растениями, которые растут на коре деревьев в своей естественной среде обитания, орхидеи не очень хорошо справляются с почвой для горшков, в которой процветают другие комнатные растения.

Поэтому правильная почвенная смесь для комнатных растений должна отражать их родную среду. Для орхидей — все дело заключается в легких материалах, позволяющих их корням получать доступ к воздуху.

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Существуют коммерческие смеси, но есть смысл создать свою собственную почвенную смесь для орхидей и быть абсолютно уверенным, что орхидея получает достаточно полезных питательных веществ, говорится в материале.

Эксперты объясняют, что есть много вещей, которые можно положить в почвенную смесь — торфяной мох или апельсиновую корку. Однако некоторые ингредиенты будут лучше для орхидей, чем другие.

"Важно заменить и попытаться воспроизвести их естественные условия роста там, где они были найдены. Я рекомендую использовать кору орхидеи для правильной структуры и дренажа. Я бы также включила такие ингредиенты, как определенные мхи и перлит", — заявляет эксперт по орхидеям в Westerlay Orchids Вирджиния Хейз.

Отмечается, что еще важно помнить, что почвенная смесь для орхидей не должна быть слишком плотной. У этих растений "воздушные корни", растущие в разных направлениях, которым требуется доступ воздуха для получения питательных веществ.

При самостоятельном приготовлении почвенной смеси для орхидей главное избегать обычной почвенной смеси и таких веществ, как кофейная гуща, которые при намокании образуют пасту. Это может привести к гниению корней орхидеи, в результате чего стебель орхидеи просто пожелтеет, а цветы опадут.

Другой эксперт, Тениэль Джордисон, предложила использовать простую смесь, которая подойдет для самых распространенных комнатных орхидей — фаленопсис. Понадобятся — кора орхидеи, перлит, мох сфагнум, торфяной мох или кокосовая койра.

Кора орхидеи, как сообщается, должна составлять 50% вашей смеси. Она предназначена для обеспечения хорошего дренажа и содержит достаточное количество необходимых питательных веществ для вашей орхидеи — азота, фосфора и калия.

"Когда горшок растения становится заболоченным, ломается или растение перерастает свой "дом", пришло время пересаживать. Новая кора для горшечных растений с питательными веществами будет стимулировать дальнейший рост", — отмечает Хейз.

Чтобы обеспечить еще больший дренаж, нужно добавить 15% перлита. Грубая текстура перлита разбивает почвенную смесь, позволяя орхидее оставаться аэрированной. Более того, он также может помочь обеспечить изоляцию для корней вашей орхидеи. Мох сфагнум — популярный ингредиент, поскольку он удерживает как влагу, так и необходимые питательные вещества. В смеси следует использовать около 20% мха сфагнума.

Под конец эксперты рекомендуют использовать 15% торфяного мха или кокосового волокна, чтобы ваша орхидея не высыхала слишком быстро.

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