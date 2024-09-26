Если хотите облагородить клумбу в октябре - для этого есть много вариантов.

Осенняя посадка цветов популярна у цветоводов и имеет ряд преимуществ. Такие цветы вырастают более крепкими и здоровыми, а также начинают цвести уже следующей весной. К тому же для них не нужно выращивать рассаду. Мы рассказали, какие цветы сажают в октябре - вариантов весьма много.

Какие цветы можно посадить в октябре

Розы

Королеву клумбы высаживают в открытый грунт примерно до 20-ых чисел октября. Выбирайте качественный посадочный материал без следов заболеваний. Чтобы саженцы точно прижились, на корнях должно быть не менее 3 отростков. Если же корневая система закрытая, то розы высаживают вместе с упаковкой.

Ранее мы рассказывали, как посадить розы осенью.

Видео дня

Нарциссы

Посаженные на зиму нарциссы в марте расцветут одними из первых. Для посадки выбирайте солнечный участок, а в лунки выложите дренаж из песка высотой 1 см. Нарциссы сажают в борозды глубиной, равной двум высотам луковиц. Выдерживайте расстояние 15 см между растениями.

Тюльпаны

Эти цветы можно сажать в течение всего октября. Глубина лунок для посадки должна быть в три раза больше самих луковиц. Между цветами оставьте минимум 5 см свободного места. После посадки засыпьте нарциссы и слегка утрамбуйте верхний слой почвы.

Бархатцы

Яркие бархатцы рекомендуется сеять в самом конце октября, когда начнутся морозы. Однако грядки нужно подготовить заранее. После посева семян замульчируйте участок торфом и накройте агроволокном.

Гиацинты

Броские гиацинты нуждаются в большом количестве солнечного света, поэтому выбирайте участок без тени. Выкопайте лунки глубиной в три высоты луковицы. На дно ям всыпьте 1 см песка для дренажа. Луковицы посадите корнями вниз, вдавите в землю и засыпьте.

Пионы

Как посадить пионы на зиму - мы рассказывали в отдельной статье. Важно подобрать участок с хорошим освещением и легкой, рассыпчатой почвой. Пионам нужно много свободного места - минимум 100 см между соседними цветами 2 м от забора или стены.

Дельфиниум

Красивый и яркий дельфиниум может вырасти до 2 метров в высоту. Поэтому заранее выберите место, где он не будет притенять другие цветы. Участок должен быть защищен от ветра и иметь рыхлый грунт. В борозды глубиной 1 см всыпьте семена, засыпьте и слегка утрамбуйте ладонью. На зиму обязательно накройте участок мульчей.

Примула

Посеянные осенью примулы расцветут очень ранней весной, когда вокруг еще ничего не будет. Перед посевом распушите грунт. Выкапывать ямки не нужно - просто посыпьте семенами участок и сверху присыпьте тонким шаром земли. Когда весной появятся всходы, удалите самые слабые из них.

Астры

Астры сажают во второй половине октября или даже в ноябре, когда грунт уже промерзнет сверху. Для посева выберите солнечный участок желательно на возвышенности, чтобы не задерживалась вода. Важно, чтобы в этом году на нём не росли гладиолусы или другие астры. Сделайте борозды глубиной 2 см и разложите семена с дистанцией 10 см. Засыпать ямки желательно не обычным грунтом, а торфом или цветочным субстратом.

Аквилегия

Роскошную аквилегию высаживают на участке с рыхлой почвой, удобренной торфом. Выкапывать ямки не нужно. Рассыпьте семена по клумбе и слегка присыпьте грунтом сверху. На зиму обязательно замульчируйте.

Вас также могут заинтересовать новости: