Рассказываем, как правильно поливать помидоры - утром или вечером, особенно в летний зной.

Помидоры - одни из самых популярных овощей в Украине. Их можно есть свежими, засаливать, мариновать, именно поэтому многие люди выращивают эту культуру самостоятельно. УНИАН расскажет, как часто поливать помидоры в открытом грунте и в теплице, а также какие даты в этом месяце считаются наиболее удачными для такой процедуры.

Как понять, что помидорам не хватает воды - главные признаки

Томатам необходимы высокие температуры, чтобы растение хорошо и быстро развивалось. В таких условиях регулярный полив необходим, иначе вы столкнетесь с явными симптомами засухи:

медленным ростом;

сухими и скрученными листьями без яркого цвета;

опаданием цветков;

сухой и сморщившейся почвой.

Понять, как часто поливать помидоры в открытом грунте или теплице, сложно, ведь данная культура очень восприимчива к изменениям окружающей среды. Лучше всего - выработать свой график полива и приучать к нему растение.

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Как поливать помидоры в открытом грунте и теплице - подробная инструкция

Как правило, томатам хватает двухразового полива в неделю по 3-4 литра под каждый куст. Если погода слишком жаркая, то частоту нужно увеличивать и снабжать влагой растения каждый день или через день.

Когда томаты плодоносят, то объем воды тоже должен быть больше - 5-6 литров под каждый куст. Воду желательно брать отстоявшуюся и комнатной температуры - от холодной растения могут заболеть и начать вянуть.

Есть три метода полива:

под корень - в борозды, лунки, вокруг растения;

капельным способом;

из пластиковых бутылок.

В первом случае есть много рисков - во-первых, вы можете перелить или недолить воду, это скажется на самочувствии помидоров. Во-вторых, если попадете на листья, то вода может стать своеобразной линзой для солнечных лучей, что станет причиной ожогов на помидорах.

Второй вариант считается наиболее оптимальным и удачным, но из-за своей стоимости не для всех доступным. Полив через пластиковые бутылки - это "дедовский" метод - самый простой, самый дешевый и самый удобный. Вам нужно отрезать нижнюю часть бутылки, вкопать ее под помидорный куст и наливать воду, которая будет сама распределяться по корням растения. Так у вас получится и задание выполнить, и полив отрегулировать.

Когда можно и когда нельзя поливать помидоры по лунному календарю

Во втором месяце лета существуют определенные дни, когда можно и нужно поливать томаты. В июле такими датами стали 2-4, 6-8, 11-12, 15-16, 21-22, 25-27, 30-31 числа. В остальные дни снабжать растение влагой не рекомендуется, иначе с ним могут случиться разные неприятности - от атаки насекомых до полной гибели.

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