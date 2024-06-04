Известно, что существуют типы травы, которые необходимо поливать по-разному.

Проезжая мимо улиц, можно увидеть, что в разное время суток разбрызгиватели воды работают на полную мощность, чтобы увлажнять газоны, однако это не всегда может быть полезно для травы. Слишком долгий полив в неподходящее время суток или неправильный полив будет стоить вам непредсказуемых расходов. Поэтому очень важными факторами является то, как долго вы поливаете газон. Эксперты по уходу за газоном рассказали о лучших методах и советах, которые помогут сохранить ваш газон здоровым в течение года, пишет издание Southern Living.

Для начала нужно узнать, какой тип травы у вас растет.

"Трава нуждается в воде, чтобы выжить и процветать, но сколько воды ей нужно и когда - это не всегда универсальное решение: некоторые виды травы требуют много воды, другие - меньше", - объяснил директор по техническим вопросам компании TruGreen Марк Майер. Видео дня

По его словам, существуют травы теплого и холодного сезона, которые подходят для разных регионов и погодных условий.

"Теплолюбивые травы - бермудская трава, св. Августина, костер - хорошо приспособлены к жаркому сухому климату, а потому имеют меньшие потребности в воде, чем виды, которые процветают в прохладных влажных условиях. Тщательного полива на один-два дюйма - примерно на длину отмычки - в неделю обычно достаточно, чтобы ваш газон в теплое время года оставался здоровым и счастливым", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что газон для прохладной погоды лучше всего растет при холодных температурах и в основном требует больше воды по сравнению с травой теплого времени года.

"Травы прохладного времени года - мятлик луговой, райграс многолетний, овсяница тонколистная - обычно требуют больше воды, чем травы теплого времени года, поскольку они имеют более поверхностную корневую систему, которая менее эффективно поглощает воду, чем виды с разветвленными корнями. Имейте в виду, что количество воды возможно нужно будет скорректировать, если газон показывает признаки недостатка влаги", - отметил Майер.

В свою очередь менеджер по естественным наукам компании Sunday, занимающейся уходом за газонами Терри Валенсуэла говорит, что погода и время года также влияют на то, сколько воды требует ваш газон. Если идут дожди, то вам нужно поливать его реже по сравнению с жаркими днями.

"Климат и время года играют большую роль - жаркое сухое лето может требовать более частого полива, тогда как прохладные влажные весны или осенью могут потребовать меньшего полива", - добавляет она.

Также эксперты говорят, если поливать траву ежедневно, корни могут стать неглубокими, что приведет к стрессу и плохой реакции травы в случае засухи. по словам Майера, более редкий полив "тренирует корни расти сильным и более устойчивым к засухе".

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