Премьер-министр Украины отметил, что нужно совершенствовать нормативные и законодательные базы.

Недавно украинцы подписали петицию с предложением заблокировать песни на русском языке на стриминговых платформах Apple Music и Spotify в Украине. После того, как документ набрал нужное количество голосов, а именно более 25 тысяч для рассмотрения правительством, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально дал ответ на эту ситуацию.

По информации, которая появилась на сайте Кабмина, пока нет правовых оснований для "ограничения песен по языковому признаку". Однако, по словам премьер-министра, нужно совершенствовать нормативные и законодательные базы нашей страны.

"На сегодня в международном праве, украинском законодательстве и в правилах вещания иностранных платформ отсутствуют правовые основания для запрета или других форм ограничения музыкального продукта по языковому признаку. Однако с целью обеспечения информационной и национальной безопасности Украины существует необходимость совершенствования нормативной и законодательной базы, в частности путем введения мер, направленных на ограничение свободного распространения контента страны-агрессора, в частности музыкальных произведений, песен, музыкальных видеоклипов и т.д.", - отметил Денис Шмыгаль.

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Он также добавил, что Министерству культуры и стратегических коммуникаций вместе с Министерством цифровой трансформации и Министерством юстиции поручено дополнительно проработать этот вопрос.

"Украина заинтересована в гармонизации отечественного законодательства с нормами законодательства Европейского Союза, в частности в сфере цифрового развития, поэтому центральные органы исполнительной власти работают над принятием украинских аналогов Актов ЕС DSA и DMA (Акты о цифровых услугах (Digital Services Act) и о цифровых рынках (Digital Markets Act - ред.), положения которых должны быть имплементированы в национальное законодательство", - добавил премьер-министр.

К слову, в феврале 2025 года стало известно, что треки российского рэпера MORGENSHTERN находятся в топ-10 музыкальных чарт в Украине на платформах Apple Music и Spotify. Из-за этого известные украинские певцы и общественные деятели публично выразили свое возмущение и создали электронную петицию с требованием заблокировать российские песни.

Напомним, ранее YouTube назвал самого популярного украинского певца.

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