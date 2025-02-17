Российский певец 'подвинул' украинские треки в рейтинге Spotify

Украинский шоумен Юлик отреагировал на это.

Spotify опубликовал еженедельную подборку самых популярных в Украине песен. Первые пять строчек занимает российский артист Моргенштерн.

На шестом месте оказалась Леди Гага с новой песней "Абракадарба". Одной из самых популярных песен оказалась "Врубай" Парфенюка. Однако она на седьмом месте в рейтинге.

Украинские знаменитости резко отреагировали на то, что "хороший русский" подвинул украинские песни в Apple music.

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Например, шоумен Юлик в комментарии УНИАН сказал, что это позор.

"Полномасштабная война длится уже третий год, а люди до сих пор слушают Моргенштерна и Скриптонита. Неужели этого всего было мало, чтобы понять, что культура тоже оружие? Только 5 из 10 треков в топе – украинские. Это должно измениться!" - заявил Юлик.

Ситуация вызывает резонанс, ведь еще в 2022 году Верховная Рада запретила публичное исполнение российской музыки. Однако ограничения не распространяются на стриминговые сервисы, что позволяет русским артистам оставаться в трендах.

Юлик призвал украинцев ответственно относиться к музыкальным предпочтениям и поддерживать отечественных исполнителей:

"Время отказаться от всего русского, потому что иначе мы сами открываем им двери обратно в наше культурное пространство!"

Напомним, Моргенштерна объявили в розыск в РФ.

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