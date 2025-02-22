Парфенюк стал самым популярным артистом за последний месяц / коллаж УНИАН, скриншот Instagram, ua.depositphotos.com

Стриминговый сервис YouTube Music ввел новый показатель "Месячная аудитория", который показывает общее количество уникальных слушателей и зрителей контента артистов на платформе. Он обновляется ежедневно и позволяет за 28 дней определить, какой исполнитель был самым популярным.

Об этом указано на Google Support. На днях также были проанализированы показатели украинских певцов и составлен рейтинг самых популярных артистов за последние 28 дней. На первом месте оказался Parfeniuk, который собрал 10 миллионов слушателей. Ранее этот артист занял первое место в музыкальных трендах YouTube с песней "Врубай". Сейчас ее просмотрели уже более 35 миллионов раз.

Видео дня

Среди лидеров по количеству слушателей также оказались:

  • Артем Пивоваров - 5,8 млн
  • Klavdia Petrivna - 5,4 млн
  • KOZAK SYSTEM - 4,6 млн
  • Jerry Heil - 4,35 млн
  • Yaktak - 4,1 млн
  • Domiy - 3,9 млн
  • KOLA - 3,7 млн
  • Тина Кароль - 3,5 млн
  • Океан Эльзы - 3,4 млн
  • MONATIK - 3,1 млн
  • VOLKANOV - 3,03 млн
  • DOROFEEVA - 2,8 млн

Отметим, что показатель формируется на основе просмотров и прослушиваний контента артиста или артистки на всех платформах YouTube, в частности, на YouTube, YouTube Music и YouTube Kids.

При расчетах учитываются следующие показатели:

  • официальные видео артиста, загруженные на его YouTube-канал или канал его лейбла
  • сотрудничества, где музыка исполнителя используется на других каналах
  • YouTube Shorts, где были использованы песни певца или певицы
  • фанатский контент, который использует музыку артиста для своих роликов
  • немузыкальный контент артистов, опубликованный на их каналах

Напомним, ранее российский певец Моргенштерн "подвинул" украинские треки в рейтинге Spotify. Украинский исполнитель Юлик отреагировал на это.

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