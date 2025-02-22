На платформе ввели показатель "Месячная аудитория", с помощью которого ежемесячно будут определять самого популярного артиста.

Стриминговый сервис YouTube Music ввел новый показатель "Месячная аудитория", который показывает общее количество уникальных слушателей и зрителей контента артистов на платформе. Он обновляется ежедневно и позволяет за 28 дней определить, какой исполнитель был самым популярным.

Об этом указано на Google Support. На днях также были проанализированы показатели украинских певцов и составлен рейтинг самых популярных артистов за последние 28 дней. На первом месте оказался Parfeniuk, который собрал 10 миллионов слушателей. Ранее этот артист занял первое место в музыкальных трендах YouTube с песней "Врубай". Сейчас ее просмотрели уже более 35 миллионов раз.

Видео дня

Среди лидеров по количеству слушателей также оказались:

Артем Пивоваров - 5,8 млн

Klavdia Petrivna - 5,4 млн

KOZAK SYSTEM - 4,6 млн

Jerry Heil - 4,35 млн

Yaktak - 4,1 млн

Domiy - 3,9 млн

KOLA - 3,7 млн

Тина Кароль - 3,5 млн

Океан Эльзы - 3,4 млн

MONATIK - 3,1 млн

VOLKANOV - 3,03 млн

DOROFEEVA - 2,8 млн

Отметим, что показатель формируется на основе просмотров и прослушиваний контента артиста или артистки на всех платформах YouTube, в частности, на YouTube, YouTube Music и YouTube Kids.

При расчетах учитываются следующие показатели:

официальные видео артиста, загруженные на его YouTube-канал или канал его лейбла

сотрудничества, где музыка исполнителя используется на других каналах

YouTube Shorts, где были использованы песни певца или певицы

фанатский контент, который использует музыку артиста для своих роликов

немузыкальный контент артистов, опубликованный на их каналах

Напомним, ранее российский певец Моргенштерн "подвинул" украинские треки в рейтинге Spotify. Украинский исполнитель Юлик отреагировал на это.

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