Стриминговый сервис YouTube Music ввел новый показатель "Месячная аудитория", который показывает общее количество уникальных слушателей и зрителей контента артистов на платформе. Он обновляется ежедневно и позволяет за 28 дней определить, какой исполнитель был самым популярным.
Об этом указано на Google Support. На днях также были проанализированы показатели украинских певцов и составлен рейтинг самых популярных артистов за последние 28 дней. На первом месте оказался Parfeniuk, который собрал 10 миллионов слушателей. Ранее этот артист занял первое место в музыкальных трендах YouTube с песней "Врубай". Сейчас ее просмотрели уже более 35 миллионов раз.
Среди лидеров по количеству слушателей также оказались:
- Артем Пивоваров - 5,8 млн
- Klavdia Petrivna - 5,4 млн
- KOZAK SYSTEM - 4,6 млн
- Jerry Heil - 4,35 млн
- Yaktak - 4,1 млн
- Domiy - 3,9 млн
- KOLA - 3,7 млн
- Тина Кароль - 3,5 млн
- Океан Эльзы - 3,4 млн
- MONATIK - 3,1 млн
- VOLKANOV - 3,03 млн
- DOROFEEVA - 2,8 млн
Отметим, что показатель формируется на основе просмотров и прослушиваний контента артиста или артистки на всех платформах YouTube, в частности, на YouTube, YouTube Music и YouTube Kids.
При расчетах учитываются следующие показатели:
- официальные видео артиста, загруженные на его YouTube-канал или канал его лейбла
- сотрудничества, где музыка исполнителя используется на других каналах
- YouTube Shorts, где были использованы песни певца или певицы
- фанатский контент, который использует музыку артиста для своих роликов
- немузыкальный контент артистов, опубликованный на их каналах
Напомним, ранее российский певец Моргенштерн "подвинул" украинские треки в рейтинге Spotify. Украинский исполнитель Юлик отреагировал на это.