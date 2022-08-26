Композиция получила название "Hold Me Closer".

Известная всему миру исполнительница Бритни Спирс впервые за пять лет выпустила композицию. Песня "Hold Me Closer" вышла 26 августа. Записана она в паре с Элтоном Джоном. Для певицы это первая песня за пять лет и первая после освобождения из‑под опеки отца в ноябре 2021-го.

Композиция была опубликованна на YouTube-канале Элтона Джона. На ее обложке - детские фото артистов.

За день до премьеры песни, Джон отдыхал в Каннах, где под минус эксклюзивно для местной публики решился исполнить "Hold Me Closer". Видеозаписью его выступления, сделанной в ресторане La Guerite, сам сэр Элтон Джон поделился у себя в Instagram.

Напомним, недавно Бритни Спирс по-новому спела Baby One More Time и поразила фанов. Певица рассказала о тирании со стороны родственников, которые 14 лет не давали ей перезаписать хит и постоянно во всем ограничивали.

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