Певица рассказала о тирании со стороны родственников, которые 14 лет не давали ей перезаписать хит и постоянно во всем ограничивали.

Всемирно известная певица Бритни Спирс по-новому спела свой легендарный хит Baby One More Time. Звезда поразила не только оригинальным исполнением, она откровенно рассказала, как ее родственники-тираны годами над ней издевались.

Видео с пением Спирс выложила на своей странице в Instagram.

Звезда пела совсем не так, как раньше. Она продемонстрировала "взрослый" голос и доказала, что еще не потеряла свой талант. Также певица рассказала, что она мечтала перезаписать свой хит еще 14 лет назад. Однако тиран-отец, который во всем ограничивал Спирс, не дал ей этого сделать. Жизнь певицы полностью контролировали ее родственники и продюсеры.

Спирс рассказала, что ее заставляли чувствовать себя "никем". Сейчас она больше не хочет быть жертвой, ведь все годы до этого она жила по чужим правилам.

"Они заставляли меня чувствовать себя никем. Каждый из них! Как я уже говорила, они забрали мои права. Моя женственность была разрушена", - написала певица.

Напомним, ранее Спирс обнажила грудь на яхте и поделилась кадрами с медового месяца.

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