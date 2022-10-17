На протяжении 8 месяцев полномасштабной войны наши звезды активно работают над тем, чтобы создавать качественный украиноязычный контент.

Песни на украинском языке становятся более популярными не только в нашей стране, но и во всем мире. Особенно украинский контент стал более важным и узнаваемым после победы на Евровидении-2022 нашей группы Kalush Orchestra. Рассказываем, какие новые песни сегодня заслуживают добавления в ваш плейлист.

Анна Тринчер и Positiff - "Який ти козак"

Песня, которая вышла всего несколько дней назад, стала настоящим хитом. Под нее массово снимают видео в Tik-Tok и Instagram. Композиция имеет достаточно зажигательный и запоминающийся мотив, поэтому после прослушивания вы точно не сможете ее забыть.

CHEEV - "Мрієшся"

Визитной карточкой этого артиста стала песня "Гарно так", которую он выпустил еще в 2021 году. Однако именно сейчас, спустя месяцы полномасштабной войны, она обрела огромную популярность. Сам артист очень этому рад, и называет это большой удачей.

Поскольку сейчас он на слуху, то решил не останавливаться и представил публике новую трогательную композицию.

"На создание трека "Мрієшся" меня вдохновила концепция фильма Кристофера Нолана "Начало", о разных уровнях сновидений, в которых находятся люди. Иногда даже в ночных кошмарах находиться легче, чем в реальности. Но, в конце концов, "Мрієшся" - это песня о любви, она передает палитру чувств, что переживает человек после разлуки, поставив точку в отношениях", - рассказал певец.

Надя Дорофеева - "У твоїй душі"

Эта композиция вошла в ее первый украиноязычный альбом "Сенси", который звезда представила публике в сентябре. Учитывая то, что таких попсовых песен на украинском достаточно мало, исполнительница смогла покорить эту нишу. Теперь слушатели с нетерпением ждут ее новинок.

Дантес - "NOT A REFUGEE"

Артист старается не отставать от своей бывшей жены, и тоже порадовал публику новой песней. Кстати, в клипе он использовал кадры, снятые его подписчиками. Попала туда и новоиспеченная возлюбленная Владимира - Даша Кацурина.

KOLA - "Біля серця"

Еще один главный тренд социальных сетей - это снимать короткие видео под лирическую композицию "Біля серця". В ней поется от лица девушки, которая скучает по своему любимому, воюющему на передовой.

Напомним, Сергей Бабкин посвятил песню освобожденной из плена защитнице "Азовстали".

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