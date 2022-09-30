Артист считает этот трек является логическим продолжением песни "Гарно так", ставшей его визиткой.

CHEEV – псевдоним Влада Чижикова, автора и исполнителя собственных песен из Минска, который поет на украинском и белорусском языках. Известным за пределами Беларуси он стал в 2018-м году, когда попал в финал Нацотбора "Евровидения", но уступил право представлять страну певцу Alekseev.

В том же году CHEEV открыл для себя украинскую поп-сцену и, влюбившись в нее, выпустил ряд самобытных каверов на таких артистов, как Monatik, The Hardkiss, TAYANNA, MamaRika, Maruv и других. Этот путь привел исполнителя к участию в талант-шоу "Голос країни", где он настолько поразил жюри своими вокальными данными, что за его кандидатуру в своей команде соревновались Дима Монатик и Дан Балан.

С 2019-го года CHEEV начал выпускать сольные песни на русском языке, а в конце 2021-го вышел его полноценный дебютный альбом "Drama". Именно на этой пластинке был опубликован трек "Гарно так", который несколько месяцев спустя стал настоящим хитом соцсетей: от TikTok до Instagram Reels. Попав во все возможные чарты стриминговых платформ не только в Украине, но и на территории всей Европы, сегодня CHEEV выпускает свой новый потенциальный хит - "Мрієшся".

Артист считает этот трек стал логическим продолжением песни "Гарно так", ставшей его визиткой. "Мрієшся" выполнена в фирменном стиле CHEEV: сочетает цепкую "балладную" мелодику и глубокую лирику о внутренних переживаниях певца. По его словам, эта песня - об ощущениях человека после расставания, когда новый этап в жизни еще не успел начаться, а призраки прошлого продолжают догонять.

"На создание трека "Мрієшся" меня вдохновила концепция фильма Кристофера Нолана "Начало", о разных уровнях сновидений, в которых находятся люди. Иногда даже в ночных кошмарах находиться легче, чем в реальности. Но, в конце концов, "Мрієшся" - это песня о любви, она передает палитру чувств, что переживает человек после разлуки, поставив точку в отношениях", - рассказал певец.

Напомним, ранее CHEEV в интервью УНИАН рассказал, как относится к украинизации некогда русскоязычного отечественного шоу-бизнеса, как война повлияла именно на его творчество, и почему хит "Гарно так" стал популярным только сейчас.

Вас также могут заинтересовать новости: