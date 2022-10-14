Сегодня, 14 октября, свет увидела композиция "Пташка".

Украинский артист Сергей Бабкин и молодой исполнитель Udovenko (Владимир Удовенко) выпустили песню, посвященную парамедику из Азова с позывным "Пташка".

Песня была написана под влиянием теракта россиян в Оленовской колонии 29 июня 2022 года, в которой погибли более 50 украинских военнопленных.

"После очередного концерта в Европе в поддержку Украины мне пришло сообщение от участника команды "Лиги Смеха", в которой я был тренером в мирное время: "Посмотри, пожалуйста, это видео Владимира Удовенко". Я не знал, кто это, видел парня первый раз, но песня меня зацепила сразу. Позже мне поведали его драматическую историю. До войны он не имел отношения к музыке, работал менеджером в крупной компании. Но 24 февраля его жизнь, как и у каждого из нас, кардинально поменялась. Первые две недели войны Владимир со своей семьей прятался в подвале в Буче. Там он и написал свою первую песню. После освобождения Киевской области он вернулся домой, начал записываться на студии, продолжал создавать песни. Поэтому когда произошла трагедия в Оленовке, где российские оккупанты жестоко убили пленных азовцев, появилась "Пташка". Пташка - это позывной парамедика из батальона "Азов", которая недавно была освобождена из плена. Она и ее героические поступки стали вдохновением для этой композиции", - сказал Бабкин.

Он добавил, что Владимир предложил ему спеть эту песню, и он без раздумий согласился сделать дуэт.

"Для меня особенно важно, что песня выходит сегодня, в День защитников и защитниц Украины. В день, когда мы благодарим героев, которые защищают нашу родную землю", - добавил Сергей.

Напомним, ранее Сергей Бабкин и Борис Гребенщиков записали песню о войне в Украине.

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