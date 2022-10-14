Анна Тринчер и Алексей Завгородний / Скриншот YouTube

Украинские артисты Анна Тринчер и Positiff (Алексей Завгородний, - УНИАН) выпустили совместную украиноязычную песню "Який ти козак".

Ранее они уже публиковали тизер, который стал популярным в социальной сети TikTok еще до премьеры песни. Сегодня же артисты выпустили полную версию, которая заставит танцевать каждого из вас.

"Яка ти козачка

Який ти козак

Я дика хижачка

Я дикий хижак

Яка ти козачка

Який ти козак

Ідемо вперед і ніколи назад", - поют Тринчер и Завгородний.

Песня запоминается буквально с первых слов, поэтому неудивительно, что она стала уже такой популярной.

Реакция сети на песню "Який ти козак"

  • "Мне очень нравится песня"
  • "Услышала эту песню случайно, но очень зашла. Молодцы"
  • "Очень классный трек"
  • "Кайфовая песня"
  • "Класс, ставлю лайк"

Напомним, ранее лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук трогательно спел на "мосту Кличко" после взрыва.

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