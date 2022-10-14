Украинские артисты Анна Тринчер и Positiff (Алексей Завгородний, - УНИАН) выпустили совместную украиноязычную песню "Який ти козак".
Ранее они уже публиковали тизер, который стал популярным в социальной сети TikTok еще до премьеры песни. Сегодня же артисты выпустили полную версию, которая заставит танцевать каждого из вас.
"Яка ти козачка
Який ти козак
Я дика хижачка
Я дикий хижак
Яка ти козачка
Який ти козак
Ідемо вперед і ніколи назад", - поют Тринчер и Завгородний.
Песня запоминается буквально с первых слов, поэтому неудивительно, что она стала уже такой популярной.
Реакция сети на песню "Який ти козак"
- "Мне очень нравится песня"
- "Услышала эту песню случайно, но очень зашла. Молодцы"
- "Очень классный трек"
- "Кайфовая песня"
- "Класс, ставлю лайк"
Напомним, ранее лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук трогательно спел на "мосту Кличко" после взрыва.