Танцевальная песня покоряет буквально с первых слов.

Украинские артисты Анна Тринчер и Positiff (Алексей Завгородний, - УНИАН) выпустили совместную украиноязычную песню "Який ти козак".

Ранее они уже публиковали тизер, который стал популярным в социальной сети TikTok еще до премьеры песни. Сегодня же артисты выпустили полную версию, которая заставит танцевать каждого из вас.

"Яка ти козачка

Який ти козак

Я дика хижачка

Я дикий хижак

Яка ти козачка

Який ти козак

Ідемо вперед і ніколи назад", - поют Тринчер и Завгородний.

Песня запоминается буквально с первых слов, поэтому неудивительно, что она стала уже такой популярной.

Реакция сети на песню "Який ти козак"

"Мне очень нравится песня"

"Услышала эту песню случайно, но очень зашла. Молодцы"

"Очень классный трек"

"Кайфовая песня"

"Класс, ставлю лайк"

Напомним, ранее лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук трогательно спел на "мосту Кличко" после взрыва.

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