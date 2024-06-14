Музыканты отметили, что нужно держаться несмотря на все трудности.

Украинская группа "Антитела" презентовала новую композицию под названием "Поламані" и клип к ней.

Музыканты рассказали, что хотели показать несокрушимость украинского народа, несмотря на все трудности, которые есть сейчас.

"Душа человека - это целый мир, внутри которого также могут бушевать ураганы и разгораться войны. Иногда они вызваны внешними обстоятельствами, иногда нет. Песня "Поламані" как о тех, кто нуждается в этой поддержке, так и о тех, кто готов ее оказывать. Даже когда невыносимо трудно, когда вся ваша воля и характер закованы - не бойтесь попросить о помощи. И наоборот, если вам кажется, что от вас ничего не зависит, все равно откликайтесь на зов того, кто нуждается в вашем плече", - отметил лидер группы "Антитела" Тарас Тополя.

Не секрет, что участники группы в начале войны пошли в ВСУ и 6 месяцев были парамедиками на Харьковском направлении. Поэтому на собственном опыте почувствовали все трансформации и душевные переживания. Поэтому описали это так:

"Песня - это, конечно, и саморефлексия. Через историю одного чудака мы рассказываем о себе, рассказываем обо всех нас, тех, кто среди колоссальных потрясений чувствует себя "немного поломанными", даже если не признает этого, одновременно оставаясь несокрушимыми. Мы по-другому не можем, даже когда сами невероятно нуждаемся в помощи и поддержке, мы, в первую очередь, идем спасать других, спасать души, лечить раны, отдавать, бороться за кого-то".

Интересно, что в клипе задействованы огромные металлические конструкции, а также длинные куски белой ткани, которые под конец песни превращаются в красные, как будто залитые кровью. Режиссером клипа стал Виктор Скуратовский.

Реакция слушателей

Поклонники уже успели оценить новый клип группы и написали свои комментарии.

"Просто невероятно и с таким глубоким смыслом!"

"Песня замечательная, но в сочетании с таким визуалом она становится понятной для людей всего мира. Для меня клип - это образец мирового уровня"

"Композиция понравилась с первого раза. Температура песни зашкаливает"

"Вы единственные можете так правдиво, тяжело, доступно, ярко и многогранно передавать боль украинского народа. Мы все поломаны, кто-то пулей, танком, ракетой, ожиданием, потерями... Но мы все ждем победы".

Напомним, ранее группа O.Torvald презентовала новый клип о мобилизации.

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