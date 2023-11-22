Участник группы грубо ответил на сообщение защитника.

Украинский защитник Виталий Верес обратился к сооснователю группы "Антитела" Сергею Вусику с просьбой использовать их песню "Фортеця Бахмут" для автобиографического видео, однако музыкант отказал ему и сделал это в достаточно грубой форме.

На своей странице в Instagram военный рассказал, что хотел создать видео о самой главной битве в своей жизни - битве под Бахмутом, в которой он потерял глаза.

"В поисках музыки мы остановились на композиции группы "Антитела" "Фортеця Бахмут". Которая, на мой личный взгляд, идеально подходила под эту историю. Написав Сергею Вусику, сооснователю группы "Антитела", о разрешении использовать этот трек в нашем видео, я получил шокирующий ответ: "С какой радости мы должны это делать и давать разрешение вам выкладывать, выставлять наши песни?" – сказал защитник.

В комментариях военного поддержали украинские артисты. Лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк сказал, чтобы он брал любую песню и ни о чем не беспокоился, а Артем Пивоваров отметил: "Слава героям! Всегда! И навсегда!"

Реакция группы "Антитела"

Кроме того, в комментариях под постом объявилась и сама группа "Антитела".

"Это досадная и недопустимая ошибка. Официальное извинение на нашей странице. И, пожалуйста, выйдете на связь", - написали "Антитела".

Также на странице группы появилось видеообращение Вусика, в котором он сказал, что не хотел обидеть или унизить военного. Он добавил, что пытался с ним связаться, однако он не выходит на связь.

"Я извиняюсь за свою реакцию. Военного, который еще и получил ранение на войне, я бы не мог и подумать оскорблять умышленно. Ибо сам соавтор песни, написанной из собственного пережитого на войне, на которой я был с первого дня добровольцем, рядом с такими же военными, теряя друзей", - сказал Вусик.

Напомним, ранее Тарас Тополя ответил на упреки про "особые" условия для артистов в ВСУ.

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