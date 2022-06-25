Европейский вещательный союз принял решение забрать у Украины право проведения конкурса.

Евровидение 2023 пройдет не в Украине из-за невозможности обеспечить безопасность участникам и зрителям. Такое решение принял Европейский вещательный союз и предложил провести его в стране, чей участник занял второе место - Великобритании.

На сайте песенного конкурса перечислили города, которые потенциально могли бы принять конкурсантов со всего мира в следующем году. Отмечается, что должны быть соблюдены некоторые требования. Например, должна быть возможность разместить минимум 10 тысяч зрителей, организовать пресс-центр за 1500 журналистов. В городе, где будет проводиться фестиваль, обязательно должен быть международный аэропорт. Также должны быть гостиничные номера для размещения по меньшей мере 2000 делегатов, журналистов и зрителей.

Таким требованиям соответствуют многие города, но сегодня в списке претендентов их 9: Абердин, Белфаст, Бирмингем, Ливерпуль, Лондон, Манчестер, Ньюкасл, Ноттингем и Шеффилд.

Напомним, группа Kalush Orchestra выступила на всемирно известном фестивале Гластонбери. Артисты поблагодарили Бориса Джонсона за поддержку.

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