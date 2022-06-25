Артисты поблагодарили Бориса Джонсона за поддержку.

Украинская группа Kalush Orchestra, которая в 2022 году одержала победу на Евровидении, выступила на самом крупном музыкальном фестивале Великобритании - Гластонбери. Украинский коллектив поблагодарил премьер-министра Британии Джонсона за его позицию в поддержку проведения Евровидения-2023 в Украине.

Отрывок выступления Kalush Orchestra появился в Twitter-аккаунте Евровидения.

Как уточняет издание Sky News, на сцене Truth Stage в ночь с 24 на 25 июня артисты дали концерт, в рамках которого спели 13 песен. По словам команды, 12 из них были написаны за 10 дней. Финальной композицией стала "Стефания", которая помогла им одержать победу на Евровидении.

Напомним, Европейский вещательный союз отказал Украине в проведении Евровидения-2023 после анализа ситуации с безопасностью по состоянию на июнь 2022 года. На концерте в Амстердаме Kalush призвал провести Евровидение-2023 в Украине.

Также УНИАН писал, что обращение Зеленского показали на масштабном фестивале Гластонбери. Политик призвал мир помочь Украине.

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