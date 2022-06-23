В Европейском вещательном союзе заявили, что планирование конкурса необходимо начать уже сейчас.

Европейский вещательный союз (EBU) повторно заявил, что Евровидение-2023 пройдёт не в Украине.

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте EBU.

"EBU полностью понимает разочарование общества, вызванное решением организаторов по отказу Украине в проведении конкурса", – говорится в сообщении.

"На первом месте для EBU было и есть выполнение условий, обеспечивающих безопасность всех работающих и участвующих в мероприятии, планирование которого необходимо начать прямо сейчас в стране, принимающей конкурс", – добавили в EBU.

Организаторы конкурса сообщили, что для работы на Евровидении-2023 аккредитовано не менее 10 тысяч человек, включая съёмочную группу, сотрудников, журналистов и т.д. Ожидается, что на мероприятие также приедет около 30 тысяч фанатов со всего мира.

"Их безопасность – наша главная забота", – отметили в EBU.

Напомним, Европейский вещательный союз заявил 17 июня, что конкурс Евровидение в 2023 году невозможно провести в Украине, поэтому их представители обратились в Великобританию, ведь они заняли второе место в этом году.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Украина не соглашается с характером принятия решения EBU относительно невозможности проведения Международного песенного конкурса Евровидение-2023 в стране.

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