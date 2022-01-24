Певец The Weeknd обогнал даже Джастина Бибера по количеству прослушиваний.

Стриминговый сервис Spotifу назвал артиста, который набрал больше всего прослушиваний за месяц. Им оказался канадский певец The Weeknd.

Ранее на первом месте находился Джастин Бибер, которого The Weeknd сумел подвинуть с пьедестала. Оказывается, что именно он установил рекорд на сервисе, так как его альбом Dawn FM набрал 85 миллионов прослушиваний.

Отметим, пятый студийный альбом Dawn FM был выпущен 7 января 2022 года. Позднее исполнитель в своём блоге в Twitter намекнул на то, что два последних альбома являются частью новой трилогии.

Альбом был записан в основном в период с 2020 по 2021 год, в нём звучит голос Джима Керри, вокал Tyler, the Creator и Лил Уэйна, а также выступления Куинси Джонса и Джоша Сафди.

Читайте такжеЦеремония вручения "Grammy" впервые пройдет в Лас-ВегасеС альбома было выпущено два сингла, из которых лид-сингл "Take My Breath" занял шестое место в американском хит-параде Billboard Hot 100.

Интересно и то, что в 2017 году The Weeknd возглавил рейтинг Forbes 30 самых высокооплачиваемых звезд спорта и шоу-бизнеса моложе 30 лет. По данным издания, его годовой доход составляет 92 млн долларов.

Напомним, ранее The Weeknd подогрел слухи о страстном романе с Анджелиной Джоли.

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