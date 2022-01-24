Стриминговый сервис Spotifу назвал артиста, который набрал больше всего прослушиваний за месяц. Им оказался канадский певец The Weeknd.
Ранее на первом месте находился Джастин Бибер, которого The Weeknd сумел подвинуть с пьедестала. Оказывается, что именно он установил рекорд на сервисе, так как его альбом Dawn FM набрал 85 миллионов прослушиваний.
Отметим, пятый студийный альбом Dawn FM был выпущен 7 января 2022 года. Позднее исполнитель в своём блоге в Twitter намекнул на то, что два последних альбома являются частью новой трилогии.
Альбом был записан в основном в период с 2020 по 2021 год, в нём звучит голос Джима Керри, вокал Tyler, the Creator и Лил Уэйна, а также выступления Куинси Джонса и Джоша Сафди.
Читайте такжеЦеремония вручения "Grammy" впервые пройдет в Лас-ВегасеС альбома было выпущено два сингла, из которых лид-сингл "Take My Breath" занял шестое место в американском хит-параде Billboard Hot 100.
Интересно и то, что в 2017 году The Weeknd возглавил рейтинг Forbes 30 самых высокооплачиваемых звезд спорта и шоу-бизнеса моложе 30 лет. По данным издания, его годовой доход составляет 92 млн долларов.
Напомним, ранее The Weeknd подогрел слухи о страстном романе с Анджелиной Джоли.