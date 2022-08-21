Кацурин отказался комментировать их с Надей отношения и не ответил ни на один вопрос журналистки. Со всеми вопросами он посоветовал обращаться к возлюбленной.

Украинская певица Надежда Дорофеева, которая занимается волонтерской деятельностью и дает благотворительные концерты во многих странах мира, наконец выступила в Украине. Это мероприятие прошло в новых условиях - вместо стадиона Надя спустилась в подземку Киева - пела на станции метро "Майдан Незалежности".

На мероприятии побывал и ее бойфренд Михаил Кацурин, отношения с которым Дорофеева подтвердила летом 2022 года. Конечно, журналисты поинтересовались у него, как прошла их первая встреча после возвращения Нади в Украину. Но Михаил был немногословен.

"Это лучше спросить у Нади. Я хотел бы без комментариев. Я имею в виду без комментариев частной жизни", - сказал Миша.

Ведущим мероприятия выступил Юрий Горбунов, который, кстати, в этот же день праздновал день рождения младшего сына - Даниилу исполнился годик.

"Он любит музыку. Иван (старший сын, - ред) слушает все песни, в том числе Дорофеевой, знает их. Недавно мы выучили "Калину". И гимн Украины. Даниил пока просто реагирует", - поделился Горбунов.

Также на концерте побывали военные, медики, волонтеры. Среди известных личностей - Коля Серга, Антон Птушкин, Слава Демин, Катя Сильченко.

Напомним, недавно Надя Дорофеева презентовала песню из будущего украиноязычного альбома.

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