Через месяц выйдет новый альбом певицы.

Украинская певица Надя Дорофеева презентовала песню "Різнокольорова", которая войдет в ее новый украиноязычный альбом. По словам звезды, этот альбом не будет похожим на предыдущие.

Певица в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала, что 24 февраля у нее должен был состояться эфир в студии, но война разрушила ее планы. Тогда она хотела представить песню "Разноцветная", но после начала войны решила перевести ее на украинский язык.

"Я очень хорошо помню 24 февраля. Накануне все говорили, что что-то будет. А я до последнего, как и все украинцы, не верила в это и говорила: "Какая война, у меня эфир 24 февраля в "Сніданку з 1+1". А вечером у меня должен быть корпоратив". Я проснулась в пять утра и первое, что сделала - написала команде, что эфира не будет. На что они ответили: "Конечно же!" Поэтому сегодня я хочу презентовать украиноязычную версию этой песни. Она войдет в первый украиноязычный альбом - это "Різнокольорова". Я очень по-другому стала чувствовать песни. В будущем альбоме, который выйдет через месяц, они будут сильно отличаться от того, что я делала раньше. Это больше о смыслах, ощущениях и эмоциях", - говорит певица.

Напомним, ранее Надя Дорофеева попала в неприятный инцидент.

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