В видео рэпер встречается с собой 30-летним.

Знаменитый американский рэпер Эминем, который отпраздновал 12 лет без наркотиков, презентовал песню "Houdini". Она стала первой в его альбоме "The Death of Slim Shady" ("Смерть Слима Шейди), презентация которого планируется на лето 2024 года.

Новую композицию исполнитель выпустил сегодня, 31 мая. Как пишет издание Variety, продюсером трека стал давний друг рэпера Луис Ресто. В новом клипе снялись 50 Cent, Pete Davidson, Dr. Dre, Snoop Dogg и Alchemist. Таким образом рэпер представил первый трек в своем 12-м альбоме.

Новая композиция имеет немало общего с легендарным треком Эминена "Without Me" 2002 года. Более того, песни даже начинаются с одинаковых слов: "Угадайте, кто вернулся снова? Шейди вернулся, расскажи другу". Также в новой работе рэпера цитируется хит 1982 года Стива Миллера и его группы Steve Miller Band "Abracadabra". Текст песни напоминает поклонникам о стрельбе с рэпершей Megan Thee Stallion.

В привычном амплуа исполнитель воспевает скандальные темы, в частности, ЛГБТ-сообщество, трансгендеров и шоу Ру Пола. Певец даже называет своих детей наглецами в сингле.

Что касается хита нулевых "Without Me", то в новом клипе рэпер якобы возвращается в свое старое видео, которое было снято как комикс. В новом ролике 51-летний Эминем встречается с собой 30-летним.

К слову, в апреле рэпер анонсировал новый альбом. Он презентовал загадочное видео в формате расследования. Название альбома связано с альтер эго Эминема - "Slim Shady", которое является частью его образа еще с конца 1990-х годов. Трейлер начинается с того, что вымышленный криминальный репортер рассказывает о смерти "Slim Shady". Он предлагает зрителям выяснить, что стало причиной смерти альтер эго рэпера.

Напомним, ранее Эминем запретил пророссийскому кандидату в президенты США использовать его песни.

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