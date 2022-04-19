Минским слушателям предложили приехать на московский концерт.

В связи со вторжением РФ в Украину, группа "Би 2" отменила ранее запланированный на май концерт в Киеве. Пресс-служба группы "Би-2" сообщила об отмене концерта в Киеве 21 мая 2022 года.

Сейчас можно сдать билеты и вернуть деньги. Также музыканты сообщили, что концерт в Беларуси переносится на 2023 год.

Об этом сказано на официальном сайте группы.

Отметим, российская рок-группа "Би-2" после полномасштабного вторжения РФ в Украину опубликовала черный квадрат и написала "Нет войне". Однако вскоре данный пост был удален.

Напомним, певица Алина Гросу впервые за долгое время показала маму и младшего брата.

Вас также могут заинтересовать новости: