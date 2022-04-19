Певица сейчас находится в Черновцах.

Украинская певица Алина Гросу после полномасштабного вторжения России в Украину отправилась волонтерить в Черновцы.

Там она готовила для переселенцев обеды. Сейчас звезда показала в Instagram, как покупает продукты в супермаркете. За покупками Алина пошла с мамой и младшим братом.

Отметим, до полномасштабной войны Алина Гросу представила своего жениха Романа Полянского. Роман - российский актер, с которым Гросу познакомилась на съемках.

Вот уже почти два месяца он молчит и никак не высказывает свою позицию. К нему даже обращалась актриса Наталка Денисенко, однако он проигнорировал ее призыв озвучить свою позицию.

Напомним, актер Константин Войтенко записал обращение к русским женщинам.

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