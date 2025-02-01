'Очень похоже на клип Яремчук': Анну Тринчер заподозрили в плагиате

Пользователи сравнили клипы двух артисток и нашли сходство между ними.

Известную украинскую певицу и блогера Анну Тринчер, которая 30 января выпустила новую песню "Вином текла", заподозрили в плагиате. В сети пользователи обнаружили, что клип похож на другую украинскую композицию, которая вышли ранее.

Сейчас видео артистки на трек "Вином текла" на платформе YouTube собрало уже более 270 тысяч просмотров, а также всего за два дня после премьеры композиция выбилась в лидеры подборки "Популярное" и возглавляет музыкальные чарты на Apple Music. Поклонники оставили немало положительных отзывов о песне. Правда, не все так идеально.

Видео дня

Нашлись пользователи, которые обвинили исполнительницу в плагиате. Они заметили, что ее клип очень похож на ролик певицы Марии Яремчук на песню "Ты во мне есть".

Премьера клипа состоялась семь лет назад, и за это время он собрал почти 10 миллионов просмотров. Видео действительно похожи тем, что снимались за границей, на острове Бали, Индонезия. Съемки проходили на пляжах с черным вулканическим песком.

В комментариях на YouTube зрители подметили сходство клипов и написали об этом. Они отмечают, что песня "Вином текла" им пришлась по душе, но для видео нужно было придумать что-то свое:

"Люблю Аню, но согласна, что очень похоже на клип Яремчук. И у Яремчук ярче будет! А после классная"

"Мария Яремчук клип "Ты во мне есть", плагиат у вас"

"Не Алан Бадоев, ему удалось положить смысл песни Яремчук на вулканический силуэт пляжа, здесь не получилось"

"Клип скопировала у Яремчук"

Напомним, ранее финалистку Нацотбора FIЇNKA заподозрили в плагиате. Пользователи заметили сходство между ее треком "Культура" и испанской песней "Con Altura" Rosalia.

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