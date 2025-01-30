'Меняйся, чтобы тебя любили': Анна Тринчер довела до мурашек новой песней 'Вином текла'

В этой песне она рассказала свою историю.

Популярная украинская певица Анна Тринчер выпустила новую песню "Вином текла". Еще за несколько недель до релиза поклонники артистки говорили, что не могут дождаться премьеры, потому что каждый из них узнал в этой песне себя.

Сама певица говорит, что этот трек - история о ней и о том, как она поняла, что в первую очередь нужно любить себя. Тринчер отметила:

"Когда-то мне сказали: "Меняйся, чтобы тебя любили". Но я решила остаться собой, чтобы любить себя. "Вином текла" – именно для тебя, моя девочка. Пусть эта песня найдет тебя, когда ты снова умалчиваешь боль. Когда еще раз ищешь оправдание. Когда кажется, что нет сил идти дальше. Просто помни, красавица – это не конец, а твое новое начало. Лети, птичка, еще выше!"

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Как отреагировали поклонники

"Очень чувственно, эмоционально, красиво"

"Какой же это настоящий разрыв! Эта песня проникает в каждый уголок души, окутывает сердце и заставляет тело дрожать от эмоций. Мурашки пробегали волной снова и снова"

"Я еще до премьеры постоянно напевала ее. Даже уснуть как-то не могла, потому что она постоянно крутится в голове. Очень мощная песня"

"На репите теперь, вся в мурашках, на память слова уже выучила"

Напомним, ранее Анна Тринчер ударила танцовщицу прямо во время концерта.

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