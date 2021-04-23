В главных ролях традиционно снялись звезды дилогии "Заклятие" Патрик Уилсон и Вера Фармига.

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала украиноязычный трейлер фильма ужасов «Заклятие-3: По воле дьявола».

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Фильм «Заклятие 3: По велению дьявола» рассказывает жуткую историю террора, убийств и неизвестного зла, которое шокировало даже опытных исследователей паранормальных сил Эда и Лорейн Уоррен (прототипы этих героев исследуют потусторонние силы и в реальной жизни). Одно из самых сенсационных дел в их практике начинается с борьбы за душу мальчика. Это дело приводит их дальше, чем когда-либо, и становится первым в истории США, когда подозреваемый в убийстве свою одержимость демонами называет причиной совершения преступления.

В главных ролях традиционно снялись звезды дилогии "Заклятие" Патрик Уилсон и Вера Фармига. В проекте также приняли участие Рори О’Коннор, Сара Кэтрин Хук и Джулиан Хиллиард.

В украинский прокат фильм выйдет 3 июня.

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Автор: Ольга Броскова