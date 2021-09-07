Полноценный трейлер фильма The Matrix Resurrections будет опубликован 9 сентября.

В официальном Twitter-аккаунте новой части франшизы "Матрица" опубликовали ссылку на сайт, в котором спрятаны по меньшей мере два тизера грядущей премьеры.

На странице пользователю предлагают выбрать красную или синюю таблетку.

В зависимости от выбора воспроизводится один из тизеров, которые немного отличаются по содержанию и набору кадров. Тизеры позволяют увидеть нескольких новых героев саги.

При этом ролики учитывают время на устройстве пользователя и ломают так называемую "четвертую стену", обращаясь напрямую к зрителю.

Пользователи сети уже заметили, что ролики могут различаться наличием отдельных кадров. Судя по URL видео, они генерируются для каждого зрителя отдельно.

Полноценный первый трейлер фильма The Matrix Resurrections будет опубликован уже через два дня, 9 сентября.

"Матрица-4": что известно

В 2021 году фанаты "Матрицы" смогут увидеть долгожданное продолжение культовой фантастической трилогии. Главные роли фильма снова достанутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, а режиссером, как и ранее, будет Лана Вачовски.

Подробности сюжета неизвестны. Киану Ривз сообщал, что это будет "история о любви", и она не будет приквелом к оригинальной трилогии.

Премьера изначально была запланирована на конец мая 2021 года, однако в связи с тем, что съемки были приостановлены, ее несколько раз переносили. По нынешнему графику фильм должен выйти в декабре 2021 года.

Автор: Дмитрий Захаров