В новой "Матрице" может сыграть "мисс мира" Приянка Чопра

На данный момент переговоры находятся на финальной стадии.

Актриса и обладательница титула «Мисс мира» Приянка Чопра может сыграть в четвертой части «Матрицы».

Читайте такжеВышел трейлер психологического хоррора "Глотай" (видео)Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что на данный момент актриса находится на финальной стадии переговоров с Warner Bros. и Village Roadshow, занимающимися производством фильма.

Кого именно она может сыграть, пока не сообщается. Если переговоры завершатся удачно, то Приянка присоединится к Киану Ривзу, Кэрри-Энн Мосс, Нилу Патрику Харрису и другим уже утвержденным актерам.

Как известно, съемки четвертой «Матрицы» уже скоро начнутся в Северной Калифорнии. Фильм должен выйти на экраны 21 мая 2021 года. Автором сценария и режиссером фильма выступает Лана Вачовски.

Ранее УНИАН сообщал, что Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице».