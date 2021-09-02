2 сентября актер празднует день рождения.

Сегодня, 2 сентября, канадскому актера Киану Ривзу исполнилось 57 лет. Уже много лет он является одним из популярных актеров, а в 2005 году даже получил звезду на голливудской "Аллее славы". Кроме того, он является самым высокооплачиваемым актёром в истории кинематографа по соотношению суммы разового гонорара к совокупной сумме заработка ($30 к $156 млн).

В честь праздника УНИАН предлагает вспомнить лучшие его роли

На гребне волны

Агент ФБР должен проникнуть в банду воров, которые к тому же занимаются экстремальными видами спорта. И чтобы Джонни попасть к ним в команду, ему придется доказать, что он такой же, как и они.

Матрица

Мир Матрицы - это иллюзия, существующая только в бесконечном сне обреченного человечества. Холодный мир будущего, в котором люди - всего лишь батарейки в компьютерных системах.

Джон Уик

Жизнь профессионального киллера идет под откос, когда внезапно умирает его жена. Его друг Маркус пытается вытащить его из глубокой депрессии и предлагаем сменить опасную работу на что-то более человеческое. Джон с легкостью соглашается. Но когда неизвестные угоняют его машину и убивают собаку, он решается вернуться к своей работе и наказать виновных. Так он убивает сына одного крупного мафиози. Теперь за них гоняется весь преступный мир, а чтобы уничтожить его, нужен другой киллер (лучше Джона). И это тот самый друг Маркус.

Скорость

Антитеррористическое подразделение полиции Лос-Анджелеса срывает планы террориста и спасает заложников. После неудачной попытки безумный сапёр решает отомстить и устанавливает в рейсовом автобусе № 2525 радиоуправляемую бомбу, которая взорвётся, если скорость автобуса упадёт ниже 50 миль в час.

Адвокат дьявола

Молодой, но уже известный своими победами адвокат Кевин Ломакс добивается во флоридском суде оправдания учителя Гетиса, обвиняемого в домогательствах к школьницам, хотя понимает, что Гетис виновен. После этого он получает предложение от юридической корпорации Джона Милтона, специализирующейся на защите интересов миллионеров. Кевин вместе с женой Мэри-Энн переезжает в Нью-Йорк, получает огромную зарплату и роскошную квартиру. Но все не так просто.

Билл и Тед

Музыканты-раздолбаи Билл и Тед всю жизнь верили в пророчество, что их рок-н-ролл спасёт вселенную от гибели. И вот, глобальная катастрофа уже на носу, и на спасение мира у парней остается чуть больше часа. И тогда они решают отправиться в будущее вместе со своими детьми, чтобы стырить песню… у самих себя.

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Автор: Диана Могилевич