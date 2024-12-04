Также создатели показали первое фото главной героини.

Стало известно о завершении съемок второго сезона популярного комедийного хоррор-сериала "Уэнздей" (Wednesday). Об этом пишет издание Variety.

Главная актриса Дженна Ортега возвращается в роли дочери семейки Аддамс. И Netflix уже опубликовал в своем Instagram первое фото из нового сезона, на котором героиня хмурится и скрещивает руки, стоя на кладбище.

"В среду закончились съемки второго сезона. Уже так хочется показать вам, чем мы занимались", - написали создатели в посте под фото.

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К слову, премьера сезона запланирована на 2025 год.

Исполнительным продюсером ленты стал Альфред Гоф и Майлз Миллар, а рижессером - Тим Бертон.

Кроме Ортеги, в актерский состав второго сезона вошли следующие актеры: Эмма Майерс, Джой Сандей, Хантер Духан, Джорджи Фармер и другие. Также поговаривают, что Леди Гага собирается сыграть эпизодическую роль в ленте.

О чем первый сезон сериала "Уэнсдей"

Первый сезон вышел на Netflix в ноябре 2022 года. По сюжету, 16-летняя Уэнздей Адамс становится студенткой академии "Невермор". Девушка пытается овладеть своими экстрасенсорными способностями, а еще наладить отношения со сверстниками и раскрыть давнюю тайну.

Напомним, ранее звезды сериала "Уэнздей" намекнули, каким будет второй сезон.

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