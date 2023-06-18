В кадре появились ключевые персонажи, однако не было Ксавье.

Звезды сериала "Уэнздей" ошарашили фанов. Они собрались вместе, чтобы намекнуть, каким будет второй сезон истории о девочке из семьи Адамсов.

Видео с Дженной Ортегой, Эммой Майерс, Джой Сандей и Хантером Духаном представили на презентации Tudum 2023 от Netflix.

Актеры зачитали главные версии фанов о продолжении сериала. Существует несколько теорий развития событий. Некоторые считают, что Уэнздей могла получить власть над Гайдом. Кроме этого, зрители увидели намек на то, что директор академии не погибла.

Звезды с интересом читали теории, ведь сами они, как оказалось, еще не знают, какая история их ждет. Впрочем, они намекнули на очень интересное событие - в семье Адамсов "появится" новый родственник, который удивит зрителей второго сезона.

Новое видео поразило фанатов. Они пишут, что из-за всех этих теорий у них "взорвался" мозг. Также комментаторы признаются, что очень надеются увидеть во втором сезоне "Уэнздей" персонажа Ксавье Торпа. Актер Перси Хайнс Уайт, который его сыграл, попал в огромный скандал из-за обвинений в изнасиловании. Поэтому есть вероятность того, Уайта могут "вычеркнут " из сюжетной линии.

Сериал "Уэнздей" - что известно

Американский сериал Тима Бертона вышел в 2022 году. История о девочке Уэнздей Адамс, которая стала студенткой "Невермора" и узнала об ужасном монстре, который убивает людей, покорила зрителей. Сериал был невероятно популярным и "рвал" все топы.

О том, что "Уэнздей" получит продолжение и второй сезон, стало известно лишь в январе 2023 года. Его будет снимать Netflix.

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