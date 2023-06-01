Актриса не появлялась в первом сезоне "И просто так", но теперь, по видимому, решилась сделать исключение.

Фанатов "Секса в большом городе" ждет неожиданный сюрприз. Во втором сезоне продолжения сериала, которое получило название "И просто так", появится один из самых ярких персонажей - легендарная Саманта Джонс.

Актриса Ким Кэтролл, сыгравшая эту роль, якобы согласилась взять участие в съемках. Однако она появится в сериале лишь в одной из серий, сообщает Variety.

По информации издания, фанаты "Секса в большом городе" увидят Саманту Джонс лишь в финале второго сезона "И просто так". Кэтролл согласилась сняться для одной сцены и уже это сделала. Единственная сцена была отснята 22 марта, в Нью-Йорке.

Видео дня

Сообщается, что во время съемок актриса не виделась с другими звездами сериала, даже с такими как Сара Джессика Паркер, которая играет Кэрри Бредшоу. Помимо этого, Кэтролл не встретилась с шоураннером "И просто так" Майклом Патриком Кингом.

Также стало известно, что именно будет делать Саманта Джонс. Она якобы поговорит по телефону с Кэрри Бредшоу. Помимо этого, костюмером для актрисы выступили не члены съемочной команды "И просто так".

Кэтролл одевала Патриция Филд, которая была художником по костюмам в сериале "Секс в большом городе". Сама актриса и ее представители эту информацию не комментируют.

Продолжение "Секса в большом городе" - что известно

Еще в 2020 году стало известно, что легендарный сериал "Секс в большом городе" получит продолжение, новый сериал назвали "И просто так". Однако сразу же появилась информация о том, что не все звезды истории приступят к съемкам. Актриса Ким Кэтрол, сыгравшая Саманту Джонс, наотрез отказалась от работы над продолжением сериала. По слухам, она сильно поссорилась с Сарой Джессикой Паркер.

Первый тизер "И просто так" вышел в 2021 году. Вскоре зрители увидели первую серию сериала и были ошарашены. Сценаристы придумали, как выйти из ситуации с "исчезновением" Саманты. Она переехала в Лондон и практически не общается с подругами. Но самый большой шок ждал фанатов пары Кэрри Бредшоу и Мистера Бига, который умер.

Недавно стало известно, что в продолжении сериала появится бывший парень главной героини. Помимо этого, уже названа дата выхода второго сезона "И просто так".

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