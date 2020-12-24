В мини-сериале снимутся не все актрисы, исполнившие главные роли в оригинальном телешоу.

Стриминговый сервис HBO Max планирует перезапустить сериал "Секс в большом городе".

Читайте такжеПародия на события 2020-го: что известно о новом творении авторов "Черного зеркала"Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источники.

В мини-сериале снимутся все актрисы, исполнившие главные роли в оригинальном телешоу, кроме Ким Кэтролл (Саманта Джонс). Она неоднократно заявляла журналистам, что не рассматривает возможность возвращения в проект.

Если перезапуск действительно состоится, то сериал выйдет исключительно на стриминговом сервисе HBO Max.

Сериал "Секс в большом городе": что известно

Американский комедийно-драматический телесериал канала HBO, созданный Дарреном Старом.

Эпизоды выходили в эфир с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 года. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов.

Одним из постоянных авторов и режиссёров сериала является Майкл Патрик Кинг.

Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке и рассказывает о жизни четырех подруг в возрасте "за 30" - они свободно обсуждают вопросы секса, любви и карьеры.

Основной состав актеров на протяжении всего сериала оставался прежним - Сара Джессика Паркер, Ким Кэттролл, Кристин Дэвис и Синтия Никсон.

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Автор: Катерина Шварц