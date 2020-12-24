"Секс в большом городе" перезапустят / фото lifestyle
Стриминговый сервис HBO Max планирует перезапустить сериал "Секс в большом городе".
Читайте такжеПародия на события 2020-го: что известно о новом творении авторов "Черного зеркала"Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источники.
В мини-сериале снимутся все актрисы, исполнившие главные роли в оригинальном телешоу, кроме Ким Кэтролл (Саманта Джонс). Она неоднократно заявляла журналистам, что не рассматривает возможность возвращения в проект.
Если перезапуск действительно состоится, то сериал выйдет исключительно на стриминговом сервисе HBO Max.
Сериал "Секс в большом городе": что известно
- Американский комедийно-драматический телесериал канала HBO, созданный Дарреном Старом.
- Эпизоды выходили в эфир с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 года. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов.
- Одним из постоянных авторов и режиссёров сериала является Майкл Патрик Кинг.
- Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке и рассказывает о жизни четырех подруг в возрасте "за 30" - они свободно обсуждают вопросы секса, любви и карьеры.
- Основной состав актеров на протяжении всего сериала оставался прежним - Сара Джессика Паркер, Ким Кэттролл, Кристин Дэвис и Синтия Никсон.
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