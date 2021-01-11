Кинолента выйдет на платформе HBO Max.

Опубликован тизер к новому сезону сериала "Секс в большом городе". Дата премьеры пока неизвестна.

Соответствующий ролик опубликовала в Instagram исполнительница главной роли в сериале Сара Джессика Паркер. Читайте такжеСериал "Затерянные в космосе" продлили на последний третий сезон

Актриса показала короткий трейлер, в нем кадры Нью-Йорка чередовались с изображениями экрана компьютера, на котором набирали текст.

"Я невольно задаюсь вопросом: где они сейчас?" — подписала ролик Сара, сделав отсылку к одной из знаменитых фраз ее героини в сериале.

Детали сюжета пока не раскрываются. Сообщается, что сериал будет состоять из 10 эпизодов.

"Секс в большом городе": что известно о ленте

Американский комедийно-драматический телесериал канала HBO, созданный Дарреном Старом. Эпизоды выходили в эфир с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 года.

Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке и рассказывает о жизни четырех подруг - они свободно обсуждают вопросы секса, любви и карьеры.

К касту нового сезона сериала присоединились Синтия Никсон и Кристин Дэвис. А вот история героини Ким Кэтролл продолжения не получит. Исполнительница роли Саманты отказалась от съемок из-за конфликта с Сарой Джессикой Паркер.

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Автор: Ольга Робейко