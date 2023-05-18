В новых сериях Кэрри встретит своего бывшего бойфренда Эйдена, судя по кадрам, слитым в сеть ранее.

Для фанатов сериала "Секс в большом городе" есть отличная новость: вскоре выйдет второй сезон его продолжения под названием "И просто так...". Дата премьеры - 22 июня 2023 года, то есть ждать осталось совсем немного.

Постер с указанной датой премьерного выхода продолжения культового сериала размещен в Instagram HBO и на самой странице "И просто так...". На нем изображены три актрисы, которых зрители увидят во втором сезоне. И да, мы снова останемся без любвеобильной Саманты в исполнении Ким Кэтролл.

На постере изображены Кэрри (Сара Джессика Паркер), Миранда (Синтия Никсон) и Шарлотта (Кристин Дэвис). Также сразу бросается в глаза стендап-звезда Че (Сара Рамирез), которая, похоже, разбила семьи Миранды и Стива (Дэвида Эйгенберга). Последнего, судя по всему, режиссеры таки уберут из сериала, показав лишь в нескольких эпизодах.

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Не заметили поклонники в постере и возлюбленного Кэрри Эйдана (Джона Корбетта). Очень надеемся, что его не "убили" создатели сериала в этом сезоне, как в прошлом было с Бигом.

Как сообщает Deadline, в новом сезоне спин-оффа "Секса в большом городе" будет 11 эпизодов. Первые два покажут 22 июня, а остальные 9 будут выходить еженедельно в четверг.

"И просто так...": чем запомнился первый сезон сериала

В декабре 2021 года вышло продолжение приключений главных героинь – Кэрри Брэдшоу, Миранды и Шарлотты. А вот главной "зажигалки" сериала – Саманты – мы так и не увидели. Это возмутило многих поклонников "Секса в большом городе".

Но на этом разочарования не закончились: создатели сериала в первом же эпизоде "убили" Мистера Бига. Также многим не понравилось новое любовное приключение Миранды: она влюбилась в небинарного стендап-комика Че Диаз.

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