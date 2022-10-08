Стриминговый сервис HBO Маx подтвердил, что актер Джон Корбетт вновь сыграл роль Эйдана Шоу.

В Нью-Йорке стартовали съемки второго сезона продолжения "Секса в большом городе" под названием "И просто так...". Снимки съемочного процесса на своей странице в Instagram "засветила" Сара Джессика Паркер, сыгравшая в сериале легендарную Кэрри Брэдшоу.

Напомним, в первом сезоне "И просто так..." Кэрри переживала смерть своего мужа Мистера Бига. Персонаж Криса Нота умер в первом же эпизоде продолжения "Секса в большом городе". Но к финалу первого сезона Брэдшоу даже начала встречаться с новым мужчиной и получила новую работу.

Поклонники все еще гадают, вернется ли в сериал секс-богиня Саманта. Хотя накануне Ким Кэтролл заявляла, что сниматься в продолжении "Секса в большом городе" не будет. Все - из-за ссор с главной героиней сериала Сарой Джессикой Паркер.

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А вот еще один культовый персонаж сериала появится в его продолжении. Речь идет об Эйдане, возлюбленном Кэрри, за которого она едва не вышла замуж. О его возвращении намекнула сама Паркер. А позже стриминговый сервис HBO Маx подтвердил, что актер Джон Корбетт вновь сыграл роль Эйдана Шоу.

"Я собираюсь принять участие в съемках сериала. Я думаю, что мог бы сыграть в нескольких эпизодах", - заявлял Джон Корбетт в комментарии New York Post в апреле 2021 года.

"И просто так...": чем удивили зрителей в первом сезоне сериала

Многие фанаты культового сериала "Секс в большом городе" с нетерпением ждали выхода сиквела под названием "И просто так…". И вот в декабре 2021 года вышло продолжение приключений главных героинь – Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер), Миранды (Синтия Никсон) и Шарлотты (Кристин Дэвис). К сожалению, сексапильной блондинки Саманты зрители так и не увидели, но ее незримое присутствие чувствовалось в самых драматичных эпизодах.

Уже в первом эпизоде сериала "И просто так…" зрителей ждало разочарование: как можно было "убить" любовь всей жизни Кэрри Брэдшоу – Мистера Бига? Полчища фанатов атаковали создателей шоу сразу после выхода серии, негодованию не было предела. Ради него веселая и неорганизованная писательница бросила свою прежнюю жизнь, даже переступила через себя, простив ему побег накануне свадьбы, а теперь его просто не стало…

Не меньшим шоком было и отсутствие главной "зажигалки" сериала "Секс в большом городе" Саманты. Все – из-за того, что сыгравшая ее актриса Ким Кэрролл не на шутку разругалась с Сарой Джессикой Паркер. Правда, эпизодически в самые трудные минуты в жизни сериальной Кэрри Брэдшоу она "появлялась".

И финальным "выстрелом" стала история с Мирандой и ее романом с Че Диас. Взрослая женщина влюбляется в небинарного стендап-комика, как девочка. Она с легкостью говорит своему мужу Стиву о том, что уходит от него. В финальном эпизоде Миранда вообще тотально разочаровывает, отойдя от образа самой мудрой героини сериала. Спойлерить не будем, скажем лишь: после этого не удивительно, что СМИ уже окрестили Че "самым ненавистным персонажем "И просто так…".