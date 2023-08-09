Показы фильма в настоящее время проходят в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Украинская драма о войне на Донбассе "Клондайк" режиссера Марины Эр Горбач, которая попала в лонг-лист "Оскара" 2023 года, после торжественной премьеры в престижном артхаусном кинотеатре Нью-Йорка "Анджелика" вышла в прокат в США.

Как сообщает пресс-служба Samuel Goldwyn films, которая приобрела права на фильм для дистрибуции в США, показы в настоящее время продолжаются в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

"Клондайк" стоит как фарос, который проливает свет на культуру, историю и борьбу Украины", – отметил во время представления фильма генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов.

После премьерного показа "Клондайка" в Нью-Йорке состоялась дискуссия с режиссером Мариной Эр Горбач, которую модерировала американо-украинская актриса Оксана Лада, известная благодаря роли в популярном сериале HBO "Клан Сопрано".

Среди гостей премьеры были актриса, ведущая и партнер ЮНИСЕФ Стася Ровинская, финалистка "Холостяка" Александра Мудрая, актриса Виктория Варлей, Мисс Вселенная Украина Анна Заячковская, режиссер фильма "Правило двух стен" Дэвид Гутник, селебрити менеджер Ольга Самофалова, супермодель Тарас Романов, дизайнер Елена Руденко, продюсер фильмов Полина Бучак, консул Наталья Мусиенко, представительница постоянного представительства Украины при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке Ярослава Сочка и другие.

"Клондайк" – о чем фильм

"Клондайк" – это четвертая полнометражная лента украинского режиссера Марины Эр Горбач. Фильм был создан в сотрудничестве Украины и Турции.

События фильма происходят летом 2014 года в селе Грабово Донецкой области, которое постепенно попадает под контроль поддерживаемых Россией сепаратистов. Главные герои фильма – супруги Ирка и Толик. Женщина находится на последних месяцах беременности, но упорно отказывается покидать свой дом, несмотря на то, что там уже вовсю чувствуется война. Переломным моментом становится 17 июля 2014 года, когда неподалеку от Грабово падает сбитый сепаратистами из "Бука" гражданский пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines.

Эта антивоенная драма уже поразила критиков и зрителей на многочисленных выдающихся кинофестивалях. Мировая премьера ленты состоялась на кинофестивале "Сандэнс" в 2022 году, где фильм стал первой украинской игровой лентой, попавшей в конкурсную программу этого самого влиятельного фестиваля независимого кино в США, и получила награду за лучшую режиссуру. Также "Клондайк" был выбран официальным представителем Украины в категории "Лучший фильм на иностранном языке" на 95-й церемонии вручения премии "Оскар".

Как ранее сообщал УНИАН, в июне 2023 года "Клондайк" также стал доступен для просмотра онлайн в украинском сегменте Netflix.

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