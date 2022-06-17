Умер французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян. Ему был 91 год.

Смерть актера подтвердила его супруга Мариан Хепфнер, передает Lemonde.

Артист "скончался от старости сегодня утром у себя дома в регионе Гар в окружении своих близких", - сказала супруга актера французским СМИ.

Самыми известными работами Трентиньяна стали фильмы "Мужчина и женщина", "Любовь", "Обгон", "И Бог создал женщину" и "Конформист".

Кто такой Жан-Луи Трентиньян

Жан-Луи Трентиньян родился 11 декабря 1930 года в городе Пьолан на юге Франции. В 19 лет он попал на представление пьесы "Скупой" Мольера в постановке Шарля Дюллена и бросил юридическое образование, чтобы заняться театральным искусством.

В 1956 году актер дебютировал в кино в фильме "Если парни всего мира..." Кристиан-Жака. В том же году Трентиньян снялся вместе с Брижит Бардо в ленте Роже Вадима "И Бог создал женщину". Среди других заметных ролей артиста - "Ночь у Мод", "Великолепная Анжелика", "Обгон", "Город потерянных детей" и "Любовь".

Жан-Луи Трентиньян был лауреатом Берлинского кинофестиваля (фильм "Человек, который лжет") и премии "Сезар" ("Любовь", 2012 год).

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