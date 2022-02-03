Долгие годы Витти страдала болезнью Альцгеймера и не появлялась на публике.

В Италии умерла актриса Моника Витти. Звезде итальянского неореализма было 90 лет.

О смерти актрисы сообщил ее супруг Роберто Руссо. Долгие годы Витти страдала болезнью Альцгеймера и не появлялась на публике, сообщает Би-би-си.

Моника Витти получила популярность в 1960-е годы после съемок в фильмах Микеланджело Антониони. Четыре его ленты того периода - "Приключение", "Ночь", "Затмение" и "Красная пустыня" - считаются революционными. Все они стали очень популярными, получив благосклонную оценку зрителей и критиков. А Витти в результате стала яркой звездой итальянского кино, широко известной во всем мире.

Антониони одним из первых в мире затронул тему публичного одиночества. Его называют самым современным классиком итальянского кино: фильмы, снятые более 60 лет назад, не утратили свою актуальность и своевременность, они о сегодняшних проблемах человека.

Фильм "Ночь" является центральным в неофициальной "трилогии отчуждения". Это принятое в киноведении обозначение трех сходных по тематике и стилистике фильмов Антониони "Приключение", "Ночь" и "Затмение". Все они черно-белые и во всех снималась Моника Витти.

В ответ на сообщения о смерти Витти министр культуры Италии Дарио Франческини назвал ее "королевой итальянского кино". По словам премьер-министра страны Марио Драги, благодаря актрисе "итальянский кинематограф сиял по всему миру". "Обладая острейшим умом и невероятным талантом, она завоевала покорила сердца несколько поколений итальянцев своим духом, мастерством и красотой", - добавил Драги.

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Кто такая Моника Витти

Моника Витти (настоящее имя - Мария Луиза Чечарелли) родилась в Риме в 1931 году.

За свою карьеру Витти получила пять премий "Давид ди Донателло" за лучшую женскую роль от итальянской Академии кинематографии (больше только у Софи Лорен).

В конце 1980-х годов она закончила кинокарьеру, но продолжала работать на телевидении и в театре. В 1995 году Витти получила на Венецианском кинофестивале "Золотого льва" за свои заслуги перед кинематографом.