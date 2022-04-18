Четвертый фильм о Торе должен выйти в мировой прокат 8 июля 2022 года.

Вышел первый тизер супергеройского фильма "Тор: Любовь и гром" (Thor: Love and Thunder), основанный на комиксах Marvel о Торе.

Короткий ролик с первыми кадрами из четвертого фильма о приключениях Тора опубликован на YouTube-канале Marvel Entertainment.

Отметим, фильм "Тор: Любовь и гром" должен выйти в мировой прокат 8 июля 2022 года. Он станет частью четвертой фазы киновселенной Marvel, прямым продолжением фильма фильма "Тор: Рагнарек" (2017), а его действие будет разворачиваться после событий фильма "Мстители: Финал" (2019).

Как и в предыдущих фильмах, роль Тора исполнит Крис Хемсворт. Судя по трейлеру, Тор, заметно запустивший себя после уничтожения Асгарда и гибели своего брата Локи, после победы над Таносом наконец приведет себя в форму и отправится на встречу новым приключениям.

Также в фильме вновь появятся Тесса Томпсон, исполнившая роль Валькирии – королевы Нового Асгарда, и члены команды "Стражей Галактики": Питер Квилл / Звездный Лорд (Крис Прэтт), Мантис (Пом Клементьефф), Дракс Разрушитель (Дэйв Батиста), Небула (Карен Гиллан) и другие.

Еще один громкий камбэк – Натали Портман, исполнившая роль романтического интереса Тора доктора Джейн Фостер в первых двух фильмах серии. В новой фильме она впервые примерит насебя образ Могучего Тора – именно в таком амплуа Портман появилась в финальных кадрах тизера.

Сюжет фильма пока не разглашается. Впрочем, уже известно, что основным антогонистом здесь станет Горр Убийца богов, роль которого исполнит Кристиан Бейл.

Режиссером фильма стал Тайка Вайтети, до этого работавший над фильмом "Тор 3: Рагнарок", а также картинами "Что мы делаем в тени", "Кролик Джоджо" и сериалом "Мандалорец".

Также был опубликован первый постер к фильму.

Вас также могут заинтересовать новости: