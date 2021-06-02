Австралийский актер Крис Хемсворт сообщил в своем Instagram, что съемки 4 части фильма "Тор 4: Любовь и гром" окончены. Премьера четвертой части фильма должна состояться в мае 2022 года.
"Это конец съемок "Тора 4: Любовь и гром", также это национальный день без игры мускулами, так что я подумал, что это суперрасслабленное фото подойдет. Фильм будет чертовски сумасшедшим и смешным, а также затронет парочку струн души. Много любви, много грома! Спасибо всем актерам и команде, кто совершил это очередное невероятное путешествие Marvel. Пристегните ремни и приготовьтесь, и до встречи в кинотеатрах!", - написал Хемсворт.
Стоит отметить, что к актерскому составу также присоединились Натали Портман, Кристиан Бейл, Тесса Томпсон, Крис Пратт, Джейми Александер и Рассел Кроу.
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