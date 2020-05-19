Сериал "Политик": стала известна дата выхода второго сезона шоу на Netflix (фото)

Работу над вторым сезоном закончили как раз перед началом пандемии коронавируса.

В сети появились кадры второго сезона сериала «Политик», а также обнародовали дату премьеры.

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Известно, что работу над вторым сезоном закончили как раз перед началом пандемии коронавирус.

«Политик» – это первый сериал американского сценариста Райана Мерфи, который дебютировал на Netflix. Он было создан вместе с Брэдом Фелчаком и Иэном Бреннаном. Его премьера состоялась 27 сентября 2019 года. Главные роли в сериале исполнили Бен Платт, Гвинет Пэлтроу, Джессика Лэнг и др. 9 октября 2019 года Netflix продлил сериал на второй сезон.

Главный герой сериала – амбициозный школьник Пейтон Хобарт, который с детства решил стать президентом США. У Пейтона даже есть своя команда помощников, которых он планирует взять с собой в Белый Дом. Но для начала им нужно выиграть выборы президента школы. Вокруг этого события и строится большая часть первого сезона.

Ранее УНИАН сообщал, что Netflix опубликовал тизер второго сезона сериала «Академия Амбрелла».