Обе женщины, заявившие об изнасилованиях, предпочли не называть своих имен.

Актера Криса Нота, известного ролью мужа Кэрри Брэдшоу Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе", обвинили в изнасилованиях.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Речь идет о двух случаях, якобы произошедших в 2004 и 2015 годах. Об изнасилованиях рассказали две не связанные между собой женщины. Так, одна из них работала в фирме, где Крис Нот был клиентом. Она утверждает, что актер пригласил ее к себе в квартиру, а затем изнасиловал.

Читайте такжеЗрителей сериала "И просто так..." ошарашили в первом эпизодеВторая женщина утверждает, что прзнакомилась с мужчиной в клубе, где работала официанткой. Он также позвал ее к себе домой, где она подверглась изнасилованию.

Крис Нот все эти обвинения отрицает, он говорит, что все встречи были по обоюдному согласию.

"Сложно ответить, почему эти истории всплывают именно сейчас, но я знаю одно: я не нападал на этих женщин", — заявил сыгравший Мистера Бига актер.

Пока против актера не выдвинуты официальные обвинения.

Как сообщал УНИАН, вышел перезапуск сериала "Секс в большом городе" под названием "И просто так...". Зрителей шокировали смертью Мистера Бига в первой же серии. Также в новых эпизодах мы не увидим Саманту.

Новые серии "И просто так..." будут выходить еженедельно в пятницу до 3 февраля 2022 года.

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Автор: Ольга Робейко