Актера Криса Нота, известного ролью мужа Кэрри Брэдшоу Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе", обвинили в изнасилованиях.
Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Речь идет о двух случаях, якобы произошедших в 2004 и 2015 годах. Об изнасилованиях рассказали две не связанные между собой женщины. Так, одна из них работала в фирме, где Крис Нот был клиентом. Она утверждает, что актер пригласил ее к себе в квартиру, а затем изнасиловал.
Читайте такжеЗрителей сериала "И просто так..." ошарашили в первом эпизодеВторая женщина утверждает, что прзнакомилась с мужчиной в клубе, где работала официанткой. Он также позвал ее к себе домой, где она подверглась изнасилованию.
Крис Нот все эти обвинения отрицает, он говорит, что все встречи были по обоюдному согласию.
"Сложно ответить, почему эти истории всплывают именно сейчас, но я знаю одно: я не нападал на этих женщин", — заявил сыгравший Мистера Бига актер.
Пока против актера не выдвинуты официальные обвинения.
Как сообщал УНИАН, вышел перезапуск сериала "Секс в большом городе" под названием "И просто так...". Зрителей шокировали смертью Мистера Бига в первой же серии. Также в новых эпизодах мы не увидим Саманту.
Новые серии "И просто так..." будут выходить еженедельно в пятницу до 3 февраля 2022 года.